Лукашенко обвинил Польшу в планах по отторжению Гродненской области

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит присоединить Гродненскую область к Польше. Об этом, как передает корреспондент БелТА, он сказал на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности.

«Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заявил Лукашенко.

Президент упомянул, что страна тратит «огромные деньги» для стабилизации ситуации на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

Ранее, 21 августа, президент уже говорил об опасности для территориальной целостности республики и обвинял Запад в планах по захвату Гродненской области. По его словам, инициатива исходит от США, а «европейцы подыгрывают».