Володин сообщил о решившей испытать вакцину группе депутатов Госдумы

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Депутаты Госдумы вошли в группу добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование. Со своей стороны, планирую в будущем также пройти вакцинирование», — сказал Володин.

Он добавил, что в первую очередь вакциной необходимо обеспечить людей из групп риска, а также тех, кто нуждается в ней по возрасту и заболеваниям.

Первым из депутатов Госдумы российской вакциной привился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В пресс-службе партийной фракции в Госдуме сообщили, что Жириновский стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V».