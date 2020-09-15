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Володин сообщил о решившей испытать вакцину группе депутатов Госдумы

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Депутаты Госдумы вошли в группу добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование. Со своей стороны, планирую в будущем также пройти вакцинирование», — сказал Володин.

Он добавил, что в первую очередь вакциной необходимо обеспечить людей из групп риска, а также тех, кто нуждается в ней по возрасту и заболеваниям.

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Первым из депутатов Госдумы российской вакциной привился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В пресс-службе партийной фракции в Госдуме сообщили, что Жириновский стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V».

Позже стало известно, что вакцинацию прошли также министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, а также его заместители Анастасия Ракова и Владимир Ефимов и другие представители российской власти.

О регистрации первой российской вакцины против коронавирусной инфекции с торговым названием «Спутник V» стало известно 11 августа. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцинация москвичей началась 9 сентября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, вакцина, коронавирус
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