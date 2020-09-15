Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

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Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Прививки от SARS-CoV-2 делали в ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V», в которых, по планам властей, должны участвовать несколько десятков тысяч добровольцев. Части из них обещали вколоть плацебо, чтобы испытания соответствовали принятым международным стандартам.

«Более 300 человек привито. У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура», — сказал министр

Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, «это то, что описано в инструкции».

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