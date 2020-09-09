В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса

Участвующим в пострегистрационных испытаниях жителям столицы сделали первую инъекцию двухкомпонентного препарата. Второй компонент вакцины введут через 21 день

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве 9 сентября началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

«Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей», — сказала Ракова.

По ее словам, первые участники испытаний уже сделали прививку в медицинских учреждениях столицы. Введение вакцины от коронавируса будет происходить в два этапа. Сейчас добровольцам ввели первый компонент препарата, через 21 день сделают вторую инъекцию.

«Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма», — говорится в сообщении оперативного штаба.