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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса

Участвующим в пострегистрационных испытаниях жителям столицы сделали первую инъекцию двухкомпонентного препарата. Второй компонент вакцины введут через 21 день
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве 9 сентября началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

«Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей», — сказала Ракова.

По ее словам, первые участники испытаний уже сделали прививку в медицинских учреждениях столицы. Введение вакцины от коронавируса будет происходить в два этапа. Сейчас добровольцам ввели первый компонент препарата, через 21 день сделают вторую инъекцию.

Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Вакцинация проходит бесплатно, правительство Москвы и разработчик препарата — Центр Гамалеи — приглашают жителей для участия в исследовании. Добровольцем может стать любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ в течение двух недель до начала исследований.

Отечественный препарат «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. После этого началось производство первой партии вакцины, которая должна была отправиться в российские регионы.

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Чемезов сообщил о появлении антител после вакцинации от коронавируса
Общество
Сергей Чемезов

8 сентября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале производства второй партии препарата, процесс полностью контролируется Росздравнадзором.

9 сентября о вакцинации сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, после инъекции он чувствует себя отлично, а организм уже дал иммунный ответ на препарат — в анализах Чемезова нашли антитела к коронавирусу. До этого препарат испытали на себе, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, его заместители (в том числе Анастасия Ракова), одна из дочерей президента Владимира Путина.

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, вакцинация, Москва
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