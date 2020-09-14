Собянин заявил о готовности Москвы к любым негативным сценариям по COVID

Москва готова к любым негативным сценариям по коронавирусу, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет», — сказал мэр на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, в столице сейчас свободно около 60% больничных коек, зарезервированных для пациентов с COVID.

Он также отметил, что количество тестирований на коронавирус нужно расширять. «Очень важна своевременна выявляемость заболевания COVID. Не нужно скукоживать тестирования, это очень важно, наоборот, их надо максимально расширять», — сказал Собянин.

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