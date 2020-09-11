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Адвокаты сообщили о возбуждении СБУ 15 новых дел против Порошенко

Пётр Порошенко
Пётр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Служба безопасности Украины возбудила 15 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом объявили адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань во время брифинга, сообщается на сайте возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность».

Головань заявил, что «политическое преследование» Порошенко продолжается больше года. Он упомянул предыдущие уголовные производства против бывшего президента, отметив, что все они зашли в тупик.

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«Власть, заказчики этих политических преследований, не видят другого выхода в этой ситуации — единственный выход фабриковать новые, — пояснил он. По словам защитника, новые 15 производств «такие же пустые, как и десятки, которые были сфабрикованы до сих пор».

Адвокат также не исключил, что заказчиками уголовных дел могут быть прежние владельцы «ПриватБанка». Юрист Илья Новиков также заявил, что у него есть четкие доказательства того, что преследование Порошенко исходит от Офиса президента, Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора.

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До 2016 года основным акционером «ПриватБанка» был Игорь Коломойский. Во время президентского срока Порошенко, правительство Украины национализировало банк. В 2019 году суд в Киеве признал, что национализация была незаконной, но Нацбанк обжаловал данное решение. Верховная рада 13 мая приняла закон, который запрещает возвращать национализированные банки их бывшим владельцам.

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Помимо новых процессов Порошенко фигурирует еще в ряде уголовных дел, однако по большинству из них он проходит в качестве свидетеля. 20 мая против бывшего президента возбудили дело о госизмене и злоупотреблении властью. Причиной стало обнародование записей, на которых Порошенко якобы обсуждает с бывшим вице-президентом США Джо Байденом смену украинского правительства и генпрокурора за обязательства на $1 млрд.

Теги: Украина, Петр Порошенко
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