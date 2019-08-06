Генпрокурор Украины назвал статус Порошенко по уголовным делам

Ни по одному уголовному делу Порошенко не проходит в качестве подозреваемого, рассказал Луценко. Украинские следователи ранее заявляли об 11 делах, открытых по заявлениям против Порошенко или его команды

Юрий Луценко (Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости)

Бывший президент Украины Петр Порошенко не является подозреваемым ни по одному открытому уголовному делу, а проходит по ним лишь в качестве свидетеля. Об этом в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

«Могу сказать только одно: на этот момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено», — сказал глава украинского надзорного ведомства.

Луценко добавил, что у правоохранительных органов Украины есть вопросы к экс-президенту, и допустил, что среди них «масса» нелепых.

Госбюро расследований Украины ведет 11 расследований по «заявлениям разных граждан» о возможных правонарушениях со стороны бывшего президента или его окружения, сообщил в июле директор Госбюро расследований Украины Роман Труба. Они касаются возможной легализации полученных преступным путем доходов, а также возможного вмешательства в работу судей.