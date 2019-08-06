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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Политика ,  
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Генпрокурор Украины назвал статус Порошенко по уголовным делам
Ни по одному уголовному делу Порошенко не проходит в качестве подозреваемого, рассказал Луценко. Украинские следователи ранее заявляли об 11 делах, открытых по заявлениям против Порошенко или его команды
Юрий Луценко (Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости)

Бывший президент Украины Петр Порошенко не является подозреваемым ни по одному открытому уголовному делу, а проходит по ним лишь в качестве свидетеля. Об этом в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

«Могу сказать только одно: на этот момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено», — сказал глава украинского надзорного ведомства.

Луценко добавил, что у правоохранительных органов Украины есть вопросы к экс-президенту, и допустил, что среди них «масса» нелепых.

Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

Госбюро расследований Украины ведет 11 расследований по «заявлениям разных граждан» о возможных правонарушениях со стороны бывшего президента или его окружения, сообщил в июле директор Госбюро расследований Украины Роман Труба. Они касаются возможной легализации полученных преступным путем доходов, а также возможного вмешательства в работу судей.

Порошенко, в частности, вызывали в качестве свидетеля на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском».

Юрист Андрей Портнов, который во времена правления Виктора Януковича был замглавы его администрации, за последние дни сделал несколько заявлений о том, что на Порошенко завели уголовные дела. К примеру, он говорил, что против экс-президента ведется дело о хищениях в армии, еще одно дело в Панаме об отмывании доходов, о подделке документов.

Автор: Анна Трунина
Теги: Петр Порошенко, Украина, Уголовное дело
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