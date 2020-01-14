В Раде заявили о расследовании НАБУ против Порошенко и чиновников Обамы

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть дело в отношении бывшего главы Украины Петра Порошенко и представителей администрации экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщил в своем Facebook депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

По его словам, речь идет о расследовании по факту захвата государственной власти на Украине, а также разграбления государственных средств и международной финансовой помощи представителей администрации Обамы в сговоре с бывшим президентом Украины.

Депутат также опубликовал фото решения суда, из которого следует, что оно было принято после обращения депутатов Рады от его партии.

«Теперь детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть на Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры $100 млрд, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани», — написал Кузьмин.

Депутат также выразил надежду, что в расследовании примут участие украинские, европейские и американские спецслужбы. Он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать содействие следствию.

В ноябре 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предложило объявить Порошенко подозрение в совершении преступлений, подпадающих под две статьи УК Украины. Речь идет о ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Соответствующий проект был направлен в генпрокуратуру страны.

В декабре того же года ГБР Украины возбудило против Порошенко уголовное дело по факту государственной измены при подписании им минских соглашений в 2015 году.