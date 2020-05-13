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Рада приняла запрещающий вернуть Приватбанк Коломойскому закон

Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua

Верховная рада Украины приняла закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, сообщается на сайте украинского парламента. Инициативу поддержали 270 депутатов, 51 депутат проголосовал против, воздержались или не голосовали 60 человек.

Как поясняет «112 Украина», этот закон запрещает возвращение банков, которые были национализированы, бывшим владельцам. Также документом запрещается возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добавились отмены постановления Национального банка Украины о неплатежеспособности.

В пояснительной записке закону говорится, с 2014 года Национальный банк Украины санировал 104 банка. При этом часть банков, «используя несовершенную судебную систему», пытаются снова вернуться на рынок. «Это создает системные риски для финансовой стабильности, ведь судебная система используется владельцами нежизнеспособных банков как квазилегитимный инструмент, что нивелирует все усилия Национального банка, направленные на оздоровление и очищение банковской системы Украины», — говорится в документе.

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Финансы
Игорь Коломойский

Издание «Лiга» уточняет, что закон применим к Приватбанку, принадлежавшему Игорю Коломойскому, который был национализирован в 2016 году. В декабре 2016 года кредитную организацию признали банкротом, так как Нацбанк обнаружил в банке огромный портфель кредитов. Коломойский через суд оспаривает действия украинского регулятора, совершенные в тот период.

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Бизнес
Игорь Коломойский

Принятие законопроекта о банках является одним из условий передачи МВФ нового транша Украине, говорил ранее президент Владимир Зеленский.

Теги: Верховная рада, закон, банки, Приватбанк, Игорь Коломойский
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