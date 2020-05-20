Новости без коронавируса , 20 мая, 02:57
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СМИ узнали об уголовном деле против Порошенко после публикации компромата
На Украине возбудили уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента страны Петра Порошенко после обнародования компрометирующих записей. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе генерального прокурора Украины.
«Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в публикации.
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