СМИ узнали об уголовном деле против Порошенко после публикации компромата

На Украине возбудили уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента страны Петра Порошенко после обнародования компрометирующих записей. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе генерального прокурора Украины.

«Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в публикации.

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