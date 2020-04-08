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Политика ,  
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Против Порошенко на Украине возбудили дело о назначении судей ВС

Расследованием дела о назначении экс-президентом Украины Петром Порошенко судей Верховного суда занялась Генпрокуратура. Порошенко подозревают в нарушении сразу четырех статей УК

Генеральная прокуратура Украины начала расследование уголовного дела против бывшего президента страны Петра Порошенко сразу по четырем статьям. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «РБК.Украина».

Дело возбудили на основании обращения работников Верховного суда Украины о возможных неправомерных действиях главы государства и других лиц при издании указов о назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах.

«Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины », — уточнили в генпрокуратуре.

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