Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

Киевский суд поддержал миллиардера Игоря Коломойского в вопросе о национализации Приватбанка. В Национальном банке Украины решение суда пообещали опротестовать

Игорь Коломойский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства. Такое заключение было принято окружным административным судом Киева по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Сообщившая о судебном решении пресс-служба Национального банка Украины уже пообещала обжаловать его в апелляционной инстанции. Там заявили, что подобные постановления «порождают правовую неопределенность, что подрывает финансовую стабильность».

В Национальном банке Украины по-прежнему подчеркивают, что решение о выводе с рынка неплатежеспособного Приватбанка было поддержано правительством и Советом национальной безопасности и обороны. «Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований», — сказала заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Приватбанк был в 2016 году национализирован, «чтобы спасти деньги почти 20 млн вкладчиков от махинаций владельцев».