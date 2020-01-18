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Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса

Государственное бюро расследований (ГБР) планирует допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко на следующей неделе, говорится в сообщении ГБР.

Допросы экс-президента, проходящего по делам в качестве свидетеля, намечены на 21 и 24 января. Если Порошенко не явится на них, то его могут в принудительном порядке доставить в Госбюро, предупредили в ведомстве. По данным ГБР, ранее экс-президент проигнорировал 27 вызовов на допросы по 16 уголовным делам.

1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля. Дела касаются легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей. 10 декабря ГБР завело еще одно уголовное дело против Порошенко — о госизмене при подписании им минских договоренностей.

Ранее ГБР не могло принудительно доставить на допрос Порошенко, который является депутатом Рады, однако в сентябре украинский парламент принял закон об отмене депутатской неприкосновенности. Документ вступил в силу 1 января 2020 года.

Теги: Украина, Петр Порошенко
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