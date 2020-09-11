Прокуратура Берлина получила запрос от России по ситуации с Навальным

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Берлинская Генеральная прокуратура получила запрос от российской стороны на юридическую помощь в деле отравленного оппозиционера Алексея Навального и уполномочена ее предоставить. Об этом говорится в Twitter Генпрокуратуры.

«Прокуратура Берлина уполномочена предоставить правовую помощь по российскому запросу и дать справки о состоянии здоровья А. Навального при его согласии», — уточняется в сообщении.

Представитель российского МИДа Мария Захарова 6 сентября заявила, что Берлин до сих пор не ответил на запрос от российской Генпрокуратуры, из-за чего сам тормозит расследование. В ответ глава немецкого МИДа Хайко Маас указал, что запрос об оказании правовой помощи «давно одобрили», о чем было сказано российскому послу. 3 сентября Минюст ФРГ сообщил, что получил запрос.