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Отравление Навального ,  
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Прокуратура Берлина получила запрос от России по ситуации с Навальным

Фото: Michele Tantussi / Reuters
Фото: Michele Tantussi / Reuters

Берлинская Генеральная прокуратура получила запрос от российской стороны на юридическую помощь в деле отравленного оппозиционера Алексея Навального и уполномочена ее предоставить. Об этом говорится в Twitter Генпрокуратуры.

«Прокуратура Берлина уполномочена предоставить правовую помощь по российскому запросу и дать справки о состоянии здоровья А. Навального при его согласии», — уточняется в сообщении.

В МВД заявили о подготовке нового запроса в Германию из-за Навального
Общество
Фото: Michael Sohn / Reuters

Представитель российского МИДа Мария Захарова 6 сентября заявила, что Берлин до сих пор не ответил на запрос от российской Генпрокуратуры, из-за чего сам тормозит расследование. В ответ глава немецкого МИДа Хайко Маас указал, что запрос об оказании правовой помощи «давно одобрили», о чем было сказано российскому послу. 3 сентября Минюст ФРГ сообщил, что получил запрос.

Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления
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Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу 11 сентября указало, что российские следователи направят дополнительный запрос в ФРГ. В нем они намерены попросить разрешения присутствовать при немецких следственных действиях в отношении пострадавшего и задавать уточняющие вопросы. Обращение, по уточнению МВД, начали готовить после появления в СМИ сообщений о выходе Навального из комы.

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Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, его экстренно госпитализировали в Омске, а позже перевезли в берлинскую клинику. Тогда как российские медики не обнаружили следов яда в организме оппозиционера, немецкие военные специалисты заявили об отравлении Навального «Новичком». Российские врачи предлагали коллегам из Германии создать совместную группу, которая занялась бы выяснением случившегося.

Теги: МВД, Берлин, Алексей Навальный, Германия, прокуратура
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