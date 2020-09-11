МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

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Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение», — уточнил он (цитата по ТАСС).

По словам Мааса, если Россия примет участие в расследовании случившегося, то Германия может воздержаться от подобных мер.

«Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», — пояснил министр.