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Отравление Навального ,  
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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение», — уточнил он (цитата по ТАСС).

По словам Мааса, если Россия примет участие в расследовании случившегося, то Германия может воздержаться от подобных мер.

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
Бизнес
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«Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», — пояснил министр.

РБК направил запрос представителю Nord Stream 2. 

Ранее Маас говорил, что дискуссию вокруг отравления Навального не следует сужать до вопроса реализации проекта «Северный поток-2». Он отмечал, что в работе над ним участвуют более ста компаний из 12 европейских стран и около половины из этих компаний немецкие. Глава МИДа сообщил, что те, кто требует пересмотра позиции по «Северному потоку-2», должны осознавать последствия такого шага.

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Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Канцлер Германии Ангела Меркель, по заявлению ее представителя, не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода как ответ на отравление Навального. Министр обороны ФРГ Аннагрет Крамп-Каренбауэр указывала, что власти рассмотрят вопрос о будущем проекта в зависимости от действий России. Бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге и кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц призвал заморозить строительство, потому что президент России Владимир Путин «понимает только этот язык».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией строительства «Северного потока-2».

Теги: Северный поток-2, Алексей Навальный, Германия
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