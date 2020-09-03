Минюст ФРГ получил запрос о правовой помощи от российской Генпрокуратуры

Вид на здание федерального Министерства юстиции Германии (Фото: bmjv.de)

Министерство юстиции Германии 27 августа получило запрос на оказание правовой помощи от Генеральной прокуратуры России, сообщил РБК представитель немецкого министерства.

«Как принято в трансграничном сотрудничестве по уголовным делам, мы не может комментировать содержание запроса», — сказал представитель. Запрос был направлен в отношении инцидента с политиком Алексеем Навальным. По информации РБК, российская Генпрокуратура запросила данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

О том, что Генпрокуратура России направила запрос о правовой помощи в Берлин, который был получен германской стороной, в четверг сообщил журналистам и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, ответа на этот запрос пока не последовало.

В среду, 2 сентября, пресс-служба правительства Германии сообщила, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Исследованием занималась токсикологическая лаборатория бундесвера в Мюнхене. По словам канцлера Ангелы Меркель, сомнений в результатах проведенной экспертизы нет. Случившееся с Навальным она назвала попыткой заставить его замолчать. В Кремле заявили, что до отправки в Берлин следов отравляющих веществ в организме Навального обнаружено не было.