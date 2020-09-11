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Отравление Навального ,  
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Сибирская полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Полиция восстановила передвижения по Томску оппозиционера Алексея Навального, в том числе установлены места, где он ел и пил. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«Полицейскими восстановлена хронология пребывания Навального и сопровождавших его лиц в городе Томске и Томской области. Установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения», — указано в сообщении.

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Фото: Michael Sohn / Reuters

По данным МВД, Навальный посещал следующие места: гостиница «Xander Hotel» с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска. Полиция отметила, что среди прочего оппозиционер выпил вино и алкогольный коктейль. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее говорила, что политик не употреблял алкоголь и лекарства перед госпитализацией.

Также полицией были опрошены шесть человек, сопровождавших Навального в поездке. Из них один спутник политика отказался давать объяснения полиции и улетел в Германию. Как заявило МВД, это Марина Певчих, которая постоянно живет в Лондоне.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, пострадавшего госпитализировали, он впал в кому. Позже политика перевезли в берлинскую клинику, где 7 сентября его вывели из комы.

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Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что на здоровье Навального могли повлиять алкоголь, диеты, стресс, переутомление «или даже банальное отсутствие завтрака». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что перед отправкой в Берлин у него взяли анализы, которые не показали каких-либо ядов в организме. Правительство Германии сообщило, что результаты токсикологической экспертизы, проведенной лабораторией бундесвера в Мюнхене, показали наличие в организме Навального следов яда из группы «Новичок».

Теги: Алексей Навальный, МВД, Томск
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