Сибирская полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске

Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Полиция восстановила передвижения по Томску оппозиционера Алексея Навального, в том числе установлены места, где он ел и пил. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«Полицейскими восстановлена хронология пребывания Навального и сопровождавших его лиц в городе Томске и Томской области. Установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения», — указано в сообщении.

По данным МВД, Навальный посещал следующие места: гостиница «Xander Hotel» с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска. Полиция отметила, что среди прочего оппозиционер выпил вино и алкогольный коктейль. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее говорила, что политик не употреблял алкоголь и лекарства перед госпитализацией.

Также полицией были опрошены шесть человек, сопровождавших Навального в поездке. Из них один спутник политика отказался давать объяснения полиции и улетел в Германию. Как заявило МВД, это Марина Певчих, которая постоянно живет в Лондоне.