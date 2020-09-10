Премьер Италии сообщил об обещании Путина создать комиссию по Навальному

Джузеппе Конте (Фото: Ricardo Ceppi / Getty Images)

Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Италии Джузеппе Конте, что создаст комиссию для расследования инцидента с политиком Алексеем Навальным. Об этом итальянский премьер рассказал в интервью газет Il Foglio.

«Президент Путин заверил меня в недавнем разговоре, что Россия намерена прояснить произошедшее, и сказал мне, что он создаст комиссию по расследованию и готов сотрудничать с властями Германии», — сказал Конте.

Он добавил, что сотрудничество — лучший способ предотвратить негативное воздействие этого инцидента на отношения между Европейским Союзом и Россией.

Телефонный разговор Путинна и Конте состоялся 26 августа. В пресс-службе Кремля сообщили, что политики обсудили ситуацию с Навальным. При этом российская сторона указала на «недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений», а также выразила «заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего».