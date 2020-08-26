Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Фамилия Навального была упомянута в официальном отчете о разговоре Путина с премьером Италии. Ранее журналисты неоднократно замечали, что президент избегает упоминания имени основателя ФБК

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А.Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.», — указано в сообщении.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

Ранее врачи берлинской клиники «Шарите», куда перевезли оппозиционера, заявили, что клиническая картина показывает отравление Навального ингибиторами холинэстеразы. Само отравляющее вещество в организме пациента эксперты пока не нашли.