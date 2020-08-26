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Отравление Навального ,  
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Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Фамилия Навального была упомянута в официальном отчете о разговоре Путина с премьером Италии. Ранее журналисты неоднократно замечали, что президент избегает упоминания имени основателя ФБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А.Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.», — указано в сообщении.

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Алексей Навальный

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

Ранее врачи берлинской клиники «Шарите», куда перевезли оппозиционера, заявили, что клиническая картина показывает отравление Навального ингибиторами холинэстеразы. Само отравляющее вещество в организме пациента эксперты пока не нашли.

Отравление Навального Путин обсуждал также с канцлером Германии Ангелой Меркель. В опубликованном совместном заявлении Меркель и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса был призыв к российской власти провести прозрачное и всеобъемлющее расследование и наказать виновных.

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Источники Bloomberg рассказали, что Меркель осталась разочарована после разговора с Путиным, поскольку президент России не проявил гибкости. Агентство назвало Меркель «ключевым каналом на Запад» для Путина. Однако после разговора сообщило, что влияние Меркель на Путина, вероятно, идет на убыль.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для уголовного расследования должен быть повод. «Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», — сказал он тогда.

Материал дополняется. 

Авторы: Анна Громова, Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин, Алексей Навальный, отравление
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