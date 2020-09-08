Украинские пограничники сообщили о пропуске белорусских оппозиционеров

Пресс-секретарь координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов прошли пограничный контроль и проследовали на территорию Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«В настоящее время граждане Республики Беларусь Антон Родненков и Иван Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля проследовали на территорию Украины», — говорится в сообщении.

8 сентября белорусское Агентство телевизионных новостей рассказало о задержании Колесниковой на границе с Украиной. По утверждению телеканала, она пыталась перейти границу незаконно, с нею были Родненков и Кравцов. Как передает телеканал, при досмотре автомобиль с оппозиционерами «рванул» в сторону Украины, а Колесникову «буквально выбросили из машины».

При этом, как сообщили в МВД Украины, оппозиционеров силой выдворили из страны. Вывезти Колесникову не удалось, потому что она разорвала свой паспорт, говорил источник «Интерфакс-Украина».