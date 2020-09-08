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В погранслужбе Украины сообщили о въезде белорусских оппозиционеров

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Госпогранслужбе Украины сообщили о въезде в страну двух членов координационного совета (КС) оппозиции. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

По данным украинских пограничников, в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области прибыли граждане Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков.

«Они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяется порядок пересечения государственной границы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В погранслужбе добавили, что член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.

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Мария Колесникова

Накануне КС сообщал, что неизвестные похитили в центре белорусской столицы члена президиума координационного совета Марию Колесникову, пресс-секретаря организации Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова. Портал Tut.by со ссылкой на очевидца писал, что неизвестные в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и уехали.

На следующий день, 8 сентября, Агентство телевизионных новостей (АТН), государственный канал, сообщило о задержании Колесниковой на границе с Украиной. По данным телеканала, она пыталась незаконно пересечь границу. Родненков и Кравцов покинули Белоруссию, а Колесникову «буквально выбросили из машины», отмечалось в сюжете.

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В начале августа Белоруссию покинула основная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, она уехала в Литву. В штабе Тихановской заявили, что у нее не было выбора.

Теги: Украина, Госпогранслужба Украины, Белоруссия
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