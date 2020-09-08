В погранслужбе Украины сообщили о въезде белорусских оппозиционеров

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В Госпогранслужбе Украины сообщили о въезде в страну двух членов координационного совета (КС) оппозиции. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

По данным украинских пограничников, в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области прибыли граждане Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков.

«Они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяется порядок пересечения государственной границы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В погранслужбе добавили, что член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.