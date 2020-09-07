Кремль заявил об ожидании «с нетерпением» данных по Навальному от Берлина

Клиника «Шарите» в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Москва «с нетерпением ожидает» информацию о ходе лечения политика Алексея Навального в Берлине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы отметили заявление министра иностранных дел Германии [Хайко Мааса] и мы весьма удовлетворены, что в свое время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации», — подчеркнул он.

Накануне Хайко Маас заявил, что власти Германии одобрили запрос со стороны России о правовой помощи по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией.

Российская Генпрокуратура России направила соответствующий запрос в Минюст Германии 27 августа. Прокуроры попросили предоставить данные о лечении политика, результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

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