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Отравление Навального ,  
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Варшава вслед за Берлином опровергла подлинность записи, которую на прошлой неделе продемонстрировали в Белоруссии. Власти страны утверждали, что это перехват переговоров о фальсификации отравления Алексея Навального
Фото: Michael Sohn / AP
Фото: Michael Sohn / AP

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о разговоре, запись которого опубликовало белорусское телевидение, в котором, как утверждал Минск, власти Польши и Германии обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил ТАСС.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», — говорится в сообщении польского МИДа.

В Минске опубликовали «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»
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Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что это была попытка ФРГ «напакостить» России.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
Video

На следующий день белорусский телеканал ОНТ в эфире вечерних новостей показал запись данного разговора. На ней разговаривают два собеседника, называющие друг друга Ник и Майк и обозначенные как «Берлин» и «Варшава». В беседе, длящейся менее минуты, они успевают обсудить фальсификацию отравления Алексея Навального, решение «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси» и называют Лукашенко «крепким орешком». Вся беседа «Берлина» и «Варшавы» ведется на английском.

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Еще до публикации этой записи, сразу после заявления белорусского лидера, правительство Германии заявило, что информация о перехваченном белорусской разведкой разговоре не соответствует действительности.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Польша, отравление
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