МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Варшава вслед за Берлином опровергла подлинность записи, которую на прошлой неделе продемонстрировали в Белоруссии. Власти страны утверждали, что это перехват переговоров о фальсификации отравления Алексея Навального

Фото: Michael Sohn / AP

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о разговоре, запись которого опубликовало белорусское телевидение, в котором, как утверждал Минск, власти Польши и Германии обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил ТАСС.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», — говорится в сообщении польского МИДа.

Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что это была попытка ФРГ «напакостить» России.

Видео: Пул Первого/Telegram

Video