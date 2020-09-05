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Отравление Навального ,  
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Bloomberg узнал о нежелании Берлина отказываться от «Северного потока-2»

Коалиция Меркель вряд ли откажется от «Северного потока-2», сообщил Bloomberg. На решение Берлина влияют открытая враждебность к газопроводу со стороны США и возможные компенсации, которые придется выплатить участникам проекта
Фото: Carsten Koall / Getty Image
Фото: Carsten Koall / Getty Image

Правящий блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии вряд ли поддержат требования отказаться от проекта газопровода «Северный поток-2», которые прозвучали после сообщений об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом со ссылкой на три источника в бундестаге передает Bloomberg.

Сопротивление в коалиции Меркель указывает на поддержку строительства газопровода со стороны немецкой промышленности, а также на более глубокие связи Германии с Россией, в особенности среди социал-демократов, отметило агентство. В частности, от отказа от проекта предостерег Восточный комитет немецкой экономики, в котором подчеркнули, что Меркель сама просила не связывать проект с ситуацией вокруг Навального.

Еще одна причина, почему Берлин решительно настроен сохранить проект, — это открытая враждебность США к «Северному потоку-2», отметили два источника агентства в бундестаге. Помимо этого, если власти Германии откажутся от поддержки строительства газопровода, им придется выплатить компенсации компаниям, участвовавшим в проекте, указало агентство.

Все это ограничивает возможности Меркель направить «суровое послание» президенту России Владимиру Путину, отметил Bloomberg.

Меркель назвала отравление Навального попыткой заставить его замолчать
Политика
Ангела Меркель

Навальному стало плохо во время перелета из Новосибирска в Томск. После экстренной посадки самолета в Омске его доставили в местную больницу, где оппозиционер впал в кому. Сторонники Навального утверждали, что его отравили из-за его политической деятельности, однако российские врачи эту версию исключили. Через два дня после госпитализации Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлин.

В Германии военные специалисты обнаружили в организме Навального вещество из группы боевых отравляющих веществ «Новичок», сообщило правительство ФРГ. Меркель случившееся с политиком назвала попыткой «заставить его замолчать» и заявила, что теперь Москве предстоит ответить «на сложные вопросы».

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Помимо этого, на фоне дела Навального от властей ФРГ потребовали свернуть строительство «Северного потока-2». За это выступили немецкая партия «Союз 90/Зеленые», назвавшая случившееся «очевидным покушением на убийство структурами Кремля», а также американский сенатор Том Коттон. Сама Меркель ранее говорила, что не считает «целесообразным» связывать возможное отравление Навального с судьбой проекта «Северный поток-2».

В Кремле угрозы отказа от проекта сочли «скорее эмоциональными заявлениями, которые не основываются на конкретных фактах». «Это международный коммерческий проект, который в интересах России, Германии и всего европейского интереса», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Ангела Меркель, Северный поток-2, Алексей Навальный
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