Помпео потребовал от Минска освободить задержанного гражданина США

Майк Помпео (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео потребовал от белорусских властей освободить всех задержанных на акциях протеста, включая гражданина США Виталия Черышикова. Об этом глава Госдепа заявил на пресс-конференции.

«Белорусы заслуживают право на свободные и честные выборы с независимыми наблюдателями», — добавил госсекретарь.

29 августа США, Великобритания, ЕС и Швейцария выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от властей Белоруссии прекратить политические преследования и осудили применение насилия в отношении протестующих. Также страны выразили солидарность с белорусским народом, который требует новых свободных выборов в стране.

Накануне в Минске на протестные акции вышли студенты. ОМОН потребовал от протестующих разойтись и начал задержания. Как сообщил правозащитный центр «Весна», в Минске было задержано по меньшей мере 40 человек. Также в отделение милиции увезли журналистов, в том числе корреспондентов «РИА Новости».