Помпео потребовал от Минска освободить задержанного гражданина США
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео потребовал от белорусских властей освободить всех задержанных на акциях протеста, включая гражданина США Виталия Черышикова. Об этом глава Госдепа заявил на пресс-конференции.
«Белорусы заслуживают право на свободные и честные выборы с независимыми наблюдателями», — добавил госсекретарь.
29 августа США, Великобритания, ЕС и Швейцария выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от властей Белоруссии прекратить политические преследования и осудили применение насилия в отношении протестующих. Также страны выразили солидарность с белорусским народом, который требует новых свободных выборов в стране.
Накануне в Минске на протестные акции вышли студенты. ОМОН потребовал от протестующих разойтись и начал задержания. Как сообщил правозащитный центр «Весна», в Минске было задержано по меньшей мере 40 человек. Также в отделение милиции увезли журналистов, в том числе корреспондентов «РИА Новости».