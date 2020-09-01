Правозащитники сообщили о задержании более 40 человек в Минске

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В Минске во время протестов были задержаны по меньшей мере 40 человек. Об этом РБК сообщили в правозащитном центре «Весна».

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

В Telegram-канале центра ранее был опубликован список из 55 имен людей, которых организация назвала задержанными 1 сентября «на студенческой и других акциях протеста в Минске».

Среди задержанных оказались сотрудники СМИ, в том числе российские корреспонденты. В отделение милиции увезли журналистов агентства «РИА Новости», портала Tut.by и газеты «Комсомольская правда Беларусь». «РИА Новости» и Tut.by уточняли, что милиция хочет проверить документы их сотрудников.