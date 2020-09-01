Правозащитники сообщили о задержании более 40 человек в Минске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 73,58 (-0,22) Инвестиции, 12:13
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 88,15 (+0,33) Инвестиции, 12:13
Центр Гамалеи оценил необходимость вакцинации бессимптомных заболевших Общество, 19:51 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:29 Разработчик вакцины назвал сроки ее массового тестирования в Москве Общество, 19:23 В Белоруссии футболисты провели акцию против насилия Спорт, 19:20 В Крыму частично пересохли питающие водохранилища реки Общество, 19:07 Назад в 1995 год: очевидцы о первых шагах российского фондового рынка Инвестиции, 18:55 Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма Политика, 18:54 Минюст предложил снизить штрафы для малого бизнеса Экономика, 18:53 Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению Политика, 18:46 Журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда Общество, 18:43 Правозащитники сообщили о задержании более 40 человек в Минске Общество, 18:39 Audi рассекретила рестайлинговый кроссовер Q2 Авто, 18:37 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:31 Сезон воительниц и Джеймсов Бондов: 15 самых ожидаемых фильмов осени Стиль, 18:28
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Правозащитники сообщили о задержании более 40 человек в Минске

Фото: AP
Фото: AP

В Минске во время протестов были задержаны по меньшей мере 40 человек. Об этом РБК сообщили в правозащитном центре «Весна».

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

Студенческий протест в Минске 1 сентября. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Telegram-канале центра ранее был опубликован список из 55 имен людей, которых организация назвала задержанными 1 сентября «на студенческой и других акциях протеста в Минске».

Среди задержанных оказались сотрудники СМИ, в том числе российские корреспонденты. В отделение милиции увезли журналистов агентства «РИА Новости», портала Tut.by и газеты «Комсомольская правда Беларусь». «РИА Новости» и Tut.by уточняли, что милиция хочет проверить документы их сотрудников.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белорусские студенты 1 сентября вышли в Минске на протестные акции. ОМОН потребовал от них разойтись и начал задержания. В районе проспекта Независимости колонне студентов удалось прорвать несколько оцеплений милиции.

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия

Протесты в республике продолжаются четвертую неделю. С 9 по 13 августа в ходе протестов в Белоруссии были задержаны около 7 тыс. человек. Возбуждено около 40 уголовных дел.

К 17 августа 600 граждан Белоруссии пожаловались на получение телесных повреждений в ходе задержания, еще 100 человек заявили о получении травм в местах временного содержания. МВД Белоруссии заявило, что в ходе акций пострадал 131 правоохранитель.

Теги: новости, задержания, акции, Белоруссия
Материалы по теме
На акции протеста в Минске задержали журналистов
Общество
В Минске студенты прорвали оцепления милиции на проспекте Независимости
Политика
Студенческий протест в Минске 1 сентября. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter