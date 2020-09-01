Лавров заявил о перешедшей «все грани приличия» Литве из-за Белоруссии

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Власти Литвы перешли все грани приличия в ситуации вокруг Белоруссии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. Трансляция велась на YouTube-канале вуза.

«Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требовании, которое они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской (кандидат на выборах президента Белоруссии, после объявления итогов голосования уехала в Литву. — РБК) работают совсем не демократическими методами», — сказал министр.

Он добавил, что в этих методах «не сильно проявляется» уважение к суверенитету Белоруссии. Также, по его словам, сейчас наблюдаются попытки раскачать ситуацию в республике.

Накануне внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии составили список высокопоставленных лиц Белоруссии, которым запрещен въезд в страны. В него попали президент Белоруссии Александр Лукашенко и еще 29 граждан, в том числе старший сын главы государства Виктор Лукашенко, который является его помощником по нацбезопасности и членом Совбеза Белоруссии, главы администрации президента, ЦИК, МВД, Минюста и других ведомств.