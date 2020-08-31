МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

В ведомстве также указали, что вынуждены будут принять ответные меры в отношении стран Балтии, которые запретили въезд Лукашенко и другим высокопоставленным гражданам Белоруссии

Анатолий Глаз (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Решение Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и высокопоставленных белорусских граждан является поспешным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщается на сайте ведомства.

«Это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше», — сказал он. По словам Глаза, не ясно, как введенные санкции поддержат суверенитет и независимость Белоруссии.

«Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов», — отметил представитель МИДа.

Ранее внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии внесли в список людей, въезд которым в эти государства запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных белорусских граждан. Так, в перечень попали старший сын главы государства Виктор Лукашенко, который является его помощником по нацбезопасности и членом Совбеза Белоруссии, главы администрации президента, ЦИК, МВД, Минюста и других ведомств.