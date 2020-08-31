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МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

В ведомстве также указали, что вынуждены будут принять ответные меры в отношении стран Балтии, которые запретили въезд Лукашенко и другим высокопоставленным гражданам Белоруссии
Анатолий Глаз
Анатолий Глаз (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Решение Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и высокопоставленных белорусских граждан является поспешным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщается на сайте ведомства.

«Это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше», — сказал он. По словам Глаза, не ясно, как введенные санкции поддержат суверенитет и независимость Белоруссии.

«Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов», — отметил представитель МИДа.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Ранее внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии внесли в список людей, въезд которым в эти государства запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных белорусских граждан. Так, в перечень попали старший сын главы государства Виктор Лукашенко, который является его помощником по нацбезопасности и членом Совбеза Белоруссии, главы администрации президента, ЦИК, МВД, Минюста и других ведомств.

Поводом для введения санкций прибалтийские страны назвали фальсификации на президентских выборах, применение насилия к протестующим, а также преследование журналистов и активистов.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Штаб его основной соперницы на выборах Светланы Тихановской заявил, что не признает итоги выборов. По его данным, оппозиционный кандидат заручилась поддержкой 70–80% избирателей.

После завершения голосования в Белоруссии начались протесты, для подавления которых силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, также в первые дни акций активно применялось физическое насилие. Страны Запада осудили действия властей в отношении протестующих.

Теги: МИД Белоруссии, санкции
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