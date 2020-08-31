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Президент Литвы анонсировал введение санкций против Лукашенко

Гитанас Науседа отметил, что первым шагом станет публикация списка из 30 персон нон грата, которым наряду с самим Александром Лукашенко будет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Уже в понедельник, 31 августа, власти Литвы, Латвии и Эстонии объявят о введении санкций против белорусских чиновников, которых считают причастными к фальсификации выборов президента Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам Науседы, в черный список лиц, которым будет закрыт въезд на территорию трех прибалтийских государств, попадут около 30 человек, в том числе занимающий ныне пост президента Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Reuters. Он также отметил, что список из 30 персон нон грата станет только первым шагом и в дальнейшем может быть расширен.

27 августа правительство Эстонии приняло решение о закрытии границ страны для лиц, причастных к фальсификации результатов выборов, применению насилия к протестующим и нарушению прав человека. Однако список персон нон грата тогда объявлен не был. При этом кабмин Эстонии указывал, что санкции в отношении Белоруссии вводятся скоординированно с Латвией и Литвой.

Эстония первой ввела санкции за события в Белоруссии
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Фото: Миша Фридман / Getty Images

На пресс-конференции 31 августа Науседа также отметил, что ответные санкции, которыми ранее пригрозил Литве Лукашенко, ударят по экономике самой Белоруссии. Он пошутил, что в случае принятия таких решений на международном рынке появится новый вид продукции — «золотые удобрения из Белоруссии», передает Delfi.

28 августа Лукашенко заявил, что «поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков» из портов Литвы на другие страны. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — пообещал он.

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<p>Торговый порт в Литве</p>

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Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис в ответ заявил, что первой от принятия такого решения пострадает сама Белоруссия.

На прошедших 9 августа в республике выборах президента победу, по официальным данным, одержал Лукашенко, за которого отдано более 80% голосов. Однако сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство пришедших на участки проголосовали за соперницу действующего президента Светлану Тихановскую. После оглашения ЦИК первых данных о победе Лукашенко в Белоруссии начались массовые акции протеста.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Автор: Евгений Калюков
Теги: Литва, Белоруссия, Латвия, Эстония
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