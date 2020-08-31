Мантуров назвал производителя второй в России вакцины от коронавируса

В конце июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что всего в стране разрабатывают более 20 видов вакцины от коронавируса, однако наиболее перспективными являются две, разрабатываемые в НИЦЭМ и ГНЦ «Вектор». Она подчеркнула, что «Вектор» планирует завершить клинические испытания своего препарата в сентябре.

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов указывал, что производство вакцины планируется начать в ноябре. В конце августа в новосибирском центре допустили, что вакцину могут зарегистрировать в октябре по ускоренной процедуре.