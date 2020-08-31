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Пандемия коронавируса ,  
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Мантуров назвал производителя второй в России вакцины от коронавируса

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Компания «Биокад» станет производителем второй российской вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной «Вектором», которая проходит клинические испытания. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Это предприятие было изначально определено как партнер», — заявил он, пояснив, что «Биокад» еще на начальном этапе работал с «Вектором» и Роспотребнадзором.

По словам Мантурова, им логично продолжать совместное освоение серийного выпуска вакцины.

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Фото: пресс-служба АФК «Система»

Первую вакцину от коронавируса в России изготовил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа под названием «Спутник V». Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, ее уже начали поставлять в медучреждения для испытаний, в которых примут участие 40 тыс. человек.

В конце июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что всего в стране разрабатывают более 20 видов вакцины от коронавируса, однако наиболее перспективными являются две, разрабатываемые в НИЦЭМ и ГНЦ «Вектор». Она подчеркнула, что «Вектор» планирует завершить клинические испытания своего препарата в сентябре.

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов указывал, что производство вакцины планируется начать в ноябре. В конце августа в новосибирском центре допустили, что вакцину могут зарегистрировать в октябре по ускоренной процедуре.

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Теги: Денис Мантуров, Россия, вакцина, коронавирус, производительность
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