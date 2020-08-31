Мантуров назвал производителя второй в России вакцины от коронавируса
Компания «Биокад» станет производителем второй российской вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной «Вектором», которая проходит клинические испытания. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
«Это предприятие было изначально определено как партнер», — заявил он, пояснив, что «Биокад» еще на начальном этапе работал с «Вектором» и Роспотребнадзором.
По словам Мантурова, им логично продолжать совместное освоение серийного выпуска вакцины.
Первую вакцину от коронавируса в России изготовил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа под названием «Спутник V». Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, ее уже начали поставлять в медучреждения для испытаний, в которых примут участие 40 тыс. человек.