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Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

В рамках третьей стадии испытаний вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» начали поставлять в медицинские учреждения. Об этом на общероссийской акции «Мы вместе» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сейчас она (вакцина — РБК) уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы», — сказал он.

Глава Минздрава также подчеркнул, что разработанный препарат является «достойным оружием» в борьбе с вирусом.

Материал дополняется
 

Теги: вакцина, коронавирус
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