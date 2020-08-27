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Пандемия коронавируса ,  
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В «Векторе» допустили ускоренную регистрацию своей вакцины от COVID-19

В центре заявили, что их вакцина принципиально отличается от уже зарегистрированного препарата НИЦ им. Гамалеи и является «единственной эффективной вакциной против коронавируса не только в России, но и в мире»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Вторая российская вакцина от COVID-19 производства новосибирского центра «Вектор», может быть зарегистрирована в октябре по ускоренной процедуре, заявил в эфире телеканала «Россия-24» заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра (ГНЦ) «Вектор» Александр Рыжиков.

«Третий этап будет идти параллельно — после регистрации», — сказал он.

Сейчас идет второй этап испытаний вакцины, ее получили уже около 100 человек. Для вакцинации препаратом «Вектора» необходимо делать две инъекции с интервалом в 21 день.

Рыжиков также рассказал, что вакцина, разработанная центром «Вектор» является «единственной эффективной вакциной против коронавируса не только в России, но и в мире». Он добавил, что она принципиально отличается от вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ им. Гамалеи и уже зарегистрированной.

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Фото: пресс-служба АФК «Система»

«Наша вакцина состоит из аминокислот, из которых синтезированы синтетические пептидные антигены, эти антигенты вызывают иммунную реакцию против коронавируса и в дальнейшем иммунитет, антитела защищают от заболевания, вызванного новым коронавирусом», — пояснил Рыжиков. Ранее технологию пептидных антигенов «Вектор» применял при создании вакцины против вируса Эболы.

Провакцинировано уже 100 человек, какие-либо нежелательные реакции — болезненность в месте инъекции — возникли у шести. Других побочных эффектов зафиксировано не было. На положенном сроке после вакцинации у всех испытуемых были обнаружены антитела к коронавирусу.

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Первая российская вакцина от коронавируса под торговым названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, ее разработал занимался Научный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава.

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Параллельно с запуском препарата в оборот будут проводиться его расширенные пострегистрационные испытания. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, разработанный препарат является «достойным оружием» в борьбе с вирусом.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени В.А. Алмазова в Петербурге Евгений Шляхто заявил, что его организация работает над созданием вакцины, которая позволит одновременно привиться от гриппа и от коронавируса. «Это будет комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», — сказал Шляхто.

По его словам, сейчас препарат находится в начальной стадии разработки. Вакцине предстоят испытания на животных и серия клинических исследований.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: вакцина, коронавирус, испытания
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