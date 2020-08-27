В «Векторе» допустили ускоренную регистрацию своей вакцины от COVID-19

В центре заявили, что их вакцина принципиально отличается от уже зарегистрированного препарата НИЦ им. Гамалеи и является «единственной эффективной вакциной против коронавируса не только в России, но и в мире»

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Вторая российская вакцина от COVID-19 производства новосибирского центра «Вектор», может быть зарегистрирована в октябре по ускоренной процедуре, заявил в эфире телеканала «Россия-24» заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра (ГНЦ) «Вектор» Александр Рыжиков.

«Третий этап будет идти параллельно — после регистрации», — сказал он.

Сейчас идет второй этап испытаний вакцины, ее получили уже около 100 человек. Для вакцинации препаратом «Вектора» необходимо делать две инъекции с интервалом в 21 день.

Рыжиков также рассказал, что вакцина, разработанная центром «Вектор» является «единственной эффективной вакциной против коронавируса не только в России, но и в мире». Он добавил, что она принципиально отличается от вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ им. Гамалеи и уже зарегистрированной.