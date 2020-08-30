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Пандемия коронавируса ,  
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В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

От учителей в России не будут требовать сделать прививку от коронавируса. Об этом сказал глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что вакцинация — дело каждого человека. «Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека», — сказал Семченко.

Он добавил, что во многих регионах учителя сдали анализы «не только для того, чтобы подтвердить администрации школы, что человек здоров», а учитывая свое состояние.

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В августе глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям. Делать прививку детям власти пока не планируют.

Первую вакцину от коронавирусной инфекции в России, изготовленную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, зарегистрировали в августе. Она получила название «Спутник V». Ее эффективность отмечал в том числе президент Владимир Путин, одна из дочерей которого испытала препарат на себе. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, ее уже начали поставлять в медицинские учреждения в рамках испытаний. В них примут участие 40 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Еще одну вакцину разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что центр «Вектор» собирается завершить клинические испытания своего препарата в сентябре.

Теги: Минпросвещения, вакцина, учителя, коронавирус
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