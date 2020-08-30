В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID

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От учителей в России не будут требовать сделать прививку от коронавируса. Об этом сказал глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что вакцинация — дело каждого человека. «Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека», — сказал Семченко.

Он добавил, что во многих регионах учителя сдали анализы «не только для того, чтобы подтвердить администрации школы, что человек здоров», а учитывая свое состояние.

В августе глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям. Делать прививку детям власти пока не планируют.