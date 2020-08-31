Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины от COVID в сентябре

Фото: пресс-служба АФК «Система»

Первые поставки большими партиями вакцины от коронавируса «Спутник V» начнутся уже в сентябре. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что, в первую очередь, вакцину будут отгружать для медицинских работников и педагогов.

По словам Мурашко, сейчас параллельно нарабатывается производство вакцины и ведутся пострегистрационные наблюдения.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса заявил президент Владимир Путин 11 августа. Ее разработкой занимался Национальный исследовательский центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Как сообщал оперативный штаб по больше с коронавирусной инфекцией, в московские клиники вакцина поступит до 3 сентября.