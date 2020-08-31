МИД Турции сообщил об уехавшей в Москву для обсуждения Ливии делегации

Седат Онал (Фото: Salvatore Di Nolfi / Reuters)

Турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел, послом Седатом Оналом посетит Москву 31 августа — 1 сентября. Об этом сообщается на сайте турецкого МИДа.

В Москве представители Турции с российскими коллегами обсудят региональные события, в частности Ливию и Сирию, говорится в сообщении.

В июне Турцию должны были посетить министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, однако позже стало известно, что переговоры решили перенести. В Турции министры должны были провести серию консультаций по региональной проблематике. Тогда, как уточняло агентство Anadolu, Шойгу и Лавров должны были обсудить обороны Турции Хулуси Акаром конфликт в Ливии. Позже глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу объяснил, что визит был перенесен для технической проработки дальнейших шагов.

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