Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией по газу в Черном море

Обнаружение нового месторождение газа в Черном море Турцией может поспособствовать сотрудничеству между Анкарой и Москвой. Об этом заявил министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак в эфире телеканала NTV.

«Это открытие [нового месторождения газа в Черном море] позволит нам получить природный газ по более дешевой цене из-за рубежа. Россия — это наш надежный поставщик, и речь идет о сотрудничестве [с ней], — отметил Албайрак (цитата по ТАСС).

По словам министра, новое месторождение газа положительно повлияет на имидже ряда местных компаний. Он считает, что TPAO (государственная турецкая нефтяная компания) и BOTAS (турецкая государственная нефтегазовая компания «Боташ») смогут выйти на IPO.

Ранее, на шельфе Черного моря было найдено крупнейшее в регионе месторождение природного газа. Его запасы оцениваются в 320 млрд куб. м. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что освоение нового месторождения поможет решить проблему дефицита энергии в стране, а в дальнейшем Турция сможет стать экспортером газа. Добычу газа планируют начать не позднее 2023 года.