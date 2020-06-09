Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 14:14
В Сирии подорвали бомбу у бронеавтомобиля российских военных Политика, 16:43 «Рубин» объявил о переходе в команду защитника Меркулова Спорт, 16:40 Ефремова привезли на допрос в полицию Общество, 16:37 Полиция вывела Михаила Ефремова из дома Общество, 16:31 «Яндекс» назвал самую популярную песню для выхода из карантина Стиль, 16:30 МИД назвал фальсификацией данные о российских поставках техники в Ливию Политика, 16:23 Как собрать сплоченную ИТ-команду Pro, 16:22 Греф назвал самый трудный период своей работы в Сбербанке Финансы, 16:10 Глава Ростуризма назвала дату начала туристического сезона Общество, 16:09 Премьер-министр Армении приедет на парад Победы в Москву Политика, 16:02 Зумеры в Поднебесной: дети семей «одного ребенка» Совместный проект, 16:02 Беспорядки на Манежной площади в Москве в 2002 году. Как это было Спорт, 16:00 Игра за престол: Hyundai Sonata против Toyota Camry Авто, 15:43 Дюков ответил Федуну о «продавливании» решений в пользу «Зенита» Спорт, 15:43
Политика ,  
0 

МИД назвал фальсификацией данные о российских поставках техники в Ливию

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Военная техника, которая давно находится в Ливии, выдается Западом за недавние поставки из России для дискредитации российской политики. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Богданов в интервью египетской газете «Аль-Ахрам», опубликованном на сайте министерства.

«Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения. В частности, техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки», — отметил Богданов.

По его словам, информация о присутствии сотрудников ЧВК Вагнера в Ливии и их участии в боях на стороне маршала Халифа Хафтара также основана на подтасованных данных и распространяется зарубежными источниками, в том числе в Госдепе США, для дискредитации роли России.

В США назвали причину переброски российских самолетов в Ливию
Политика

Замглавы российского МИДа подчеркнул, что многие россияне, которые якобы находятся в Ливии, на самом деле не покидали Россию. Более того, списки, которые предоставляли зарубежные источники, скопированы с украинского сайта «Миротворец».

В конце мая Африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что Россия поставила в Ливию истребители МиГ-29, Су-35 и бомбардировщики Су-24 для поддержки Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. По версии американских военных, авиация прислана для поддержки ЧВК Вагнера, за которыми, по версии США, стоит Москва.

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Виктор Бондарев назвал это обвинение глупостью. Он пояснил, что после распада СССР МиГ-29 широко поставлялись за рубеж и теперь стоят на вооружении многих государств, в том числе Ливии.

Теги: МИД, Россия, Ливия, поставки, техника
Материалы по теме
Правительство нацсогласия отвергло выдвинутую Египтом инициативу по Ливии
Политика
США заявили о перехвате груза из России с ливийскими динарами на $1 млрд
Финансы
В США назвали причину переброски российских самолетов в Ливию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter