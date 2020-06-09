МИД назвал фальсификацией данные о российских поставках техники в Ливию

Фото: Андрей Любимов / РБК

Военная техника, которая давно находится в Ливии, выдается Западом за недавние поставки из России для дискредитации российской политики. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Богданов в интервью египетской газете «Аль-Ахрам», опубликованном на сайте министерства.

«Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения. В частности, техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки», — отметил Богданов.

По его словам, информация о присутствии сотрудников ЧВК Вагнера в Ливии и их участии в боях на стороне маршала Халифа Хафтара также основана на подтасованных данных и распространяется зарубежными источниками, в том числе в Госдепе США, для дискредитации роли России.

Замглавы российского МИДа подчеркнул, что многие россияне, которые якобы находятся в Ливии, на самом деле не покидали Россию. Более того, списки, которые предоставляли зарубежные источники, скопированы с украинского сайта «Миротворец».