Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Россия руководит войной в Ливии на «высшем уровне», заявил Эрдоган. Он показал журналистам фотографию, где, по его словам, запечатлены Халифа Хафтар, Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов, а также директор ЧВК «Вагнер»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Боевыми действиями в Ливии руководят высшие военные чиновники России. Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

Отвечая на вопросы журналистов, Эрдоган показал фотографию, на которой, по его словам, в одной комнате находятся командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, человек, являющийся главой ЧВК «Вагнер», российский министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Генштаба ВС Валерий Герасимов. «Это высшие военные чиновники. Сейчас они руководят «Вагнером». Они по-прежнему говорят, что не имеют к нему никакого отношения. В настоящее время Россия руководит войной на высшем уровне», — заявил турецкий президент.

При этом фотография, о которой идет речь, не приводится.

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что эти слова не соответствует действительности. «Не знаю, откуда он это взял», — добавил Богданов (цитата по ТАСС).