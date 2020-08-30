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Отравление Навального ,  
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СМИ узнали о получении Германией запроса от России по Навальному

Клиника «Шарите» в Берлине, куда госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный
Клиника «Шарите» в Берлине, куда госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Министерство юстиции Германии подтвердило, что получило запрос от генерального прокурора России об оказании правовой помощи в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике, пишет Zeit со ссылкой на Welt am Sonntag.

Российская сторона попросила предоставить результаты анализов и информацию о предварительном диагнозе. По данным Welt am Sonntag, запрос получен Минюстом 27 августа.

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Ранее Генпрокуратура сообщила, что попросила у Германии правовой помощи по лечению Навального. В частности, речь идет «о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite».

В надзорном ведомстве добавили, что не обнаружено свидетельств «совершения умышленных преступных действий» в отношении оппозиционера.

Отравление Навального. Что важно знать
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Алексей Навальный

Алексею Навальному стало плохо во время авиарейса из Томска в Москву 20 августа. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, оппозиционера из аэропорта увезли в больницу. Он впал в кому. Сторонники оппозиционера считают, что Навальный был отравлен. Однако главврач больницы, куда был доставлен политик, Александр Мураховский, ранее заявлял, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом.

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22 августа Навальный был доставлен на лечение в берлинскую клинику. Немецкие врачи заявили, что клинические исследования указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Однако что именно это было, немецкие врачи установить не смогли. В клинике состояние Навального оценивают как стабильное.

Теги: Алексей Навальный, отравление, Германия
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