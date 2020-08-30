СМИ узнали о получении Германией запроса от России по Навальному

Клиника «Шарите» в Берлине, куда госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Министерство юстиции Германии подтвердило, что получило запрос от генерального прокурора России об оказании правовой помощи в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике, пишет Zeit со ссылкой на Welt am Sonntag.

Российская сторона попросила предоставить результаты анализов и информацию о предварительном диагнозе. По данным Welt am Sonntag, запрос получен Минюстом 27 августа.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что попросила у Германии правовой помощи по лечению Навального. В частности, речь идет «о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite».

В надзорном ведомстве добавили, что не обнаружено свидетельств «совершения умышленных преступных действий» в отношении оппозиционера.