Германия попросила не прикрывать ситуацию с Навальным «фиговым листком»

Хайко Маас (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Российские власти должны приложить больше усилий, чтобы расследовать выяснить обстоятельства предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Берлине. Запись его выступления опубликована в Twitter председательства ФРГ в Совете ЕС.

«Мы все знаем, что здесь в Берлине <...> в Charite лежит Алексей Навальный, и несколько «темных туч» есть в наших отношениях. И поэтому Россия должна в текущей ситуации приложить больше усилий для того, чтобы расследовать случай Навального. Мы ожидаем, что это расследование не станет фиговым листком (в переносном смысле — прикрывать неблаговидные поступки. — РБК), что причины преступления будут всесторонне и прозрачно расследованы, а виновные... будут привлечены к ответственности», — сказал Маас.

По словам министра, если Россия будет активно расследовать инцидент, это может привести к улучшению отношений Брюсселя с Москвой, в том числе «с точки зрения развития [событий] на востоке Украины».

Накануне Хайко в совместном заявлении с канцлером Германии Ангелой Меркель призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств госпитализации Навального. По их словам, Москва должна провести его вплоть до мельчайших деталей, поскольку Навальный играет «выдающуюся роль» на политической арене своей страны.

Оппозиционеру стало плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске. Там Навального госпитализировали в отделение токсикореанимации городской больницы. Он впал в кому, его состояние оценивалось как тяжелое.

Соратники Навального предполагают, что его могли отравить. Однако омские врачи говорили, что не нашли ядов и их следов в организме политика, в связи с чем они не подтвердили, что он пережил отравление.

Помимо этого, российские медики изначально не разрешали транспортировку Навального в Германию, как этого хотела его семья, утверждая, что его состояние нестабильно, однако позже согласились. Самолет для транспортировки политика предоставила немецкая организация Cinema for Peace Foundation. На лечение в берлинскую клинику «Шарите» (Charite) Навального доставили 22 августа.

В клинике заявили, что результаты его анализов указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, но что именно вызвало интоксикацию, немецкие не смогли установить.

МВД 27 августа начало проверку из-за госпитализации Навального. При этом соратники политика еще утром 20 августа потребовали, чтобы Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Генпрокуратура сообщила, что провела собственную проверку еще 20 августа, в результате которой не обнаружила признаков уголовного преступления.