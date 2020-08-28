Германия попросила не прикрывать ситуацию с Навальным «фиговым листком»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Передовой аукционизм: как арт-дилер выручает ₽37 млн на онлайн-школе Pro, 00:01 Газзаев заявил о недопустимости проверок арбитров на детекторе лжи Спорт, 00:00 Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей Общество, 28 авг, 23:34 Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске Общество, 28 авг, 23:30 Не попавшие в Россию зарубежные студенты в пандемию начнут учебу удаленно Общество, 28 авг, 23:20 Росстат подсчитал разницу в цене между сбором мальчиков и девочек в школу Общество, 28 авг, 23:19 В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом Общество, 28 авг, 23:07 В Ярославской области нашли тело члена экипажа перевернувшейся баржи Общество, 28 авг, 23:06 Германия попросила не прикрывать ситуацию с Навальным «фиговым листком» Политика, 28 авг, 23:05 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 28 авг, 23:00 Суд в Москве арестовал троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия» Общество, 28 авг, 22:50 Захарова ответила заявившему о «диктаторстве» России эстонскому депутату Политика, 28 авг, 22:42 В Минске задержали члена координационного совета оппозиции Виталия Кривко Политика, 28 авг, 22:20 Старший сын Лукашенко посоветовал оппозиции «взять себя в руки» Политика, 28 авг, 22:09
Отравление Навального ,  
0 

Германия попросила не прикрывать ситуацию с Навальным «фиговым листком»

Хайко Маас
Хайко Маас (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Российские власти должны приложить больше усилий, чтобы расследовать выяснить обстоятельства предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Берлине. Запись его выступления опубликована в Twitter председательства ФРГ в Совете ЕС.

«Мы все знаем, что здесь в Берлине <...> в Charite лежит Алексей Навальный, и несколько «темных туч» есть в наших отношениях. И поэтому Россия должна в текущей ситуации приложить больше усилий для того, чтобы расследовать случай Навального. Мы ожидаем, что это расследование не станет фиговым листком (в переносном смысле — прикрывать неблаговидные поступки. — РБК), что причины преступления будут всесторонне и прозрачно расследованы, а виновные... будут привлечены к ответственности», — сказал Маас.

По словам министра, если Россия будет активно расследовать инцидент, это может привести к улучшению отношений Брюсселя с Москвой, в том числе «с точки зрения развития [событий] на востоке Украины».

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Накануне Хайко в совместном заявлении с канцлером Германии Ангелой Меркель призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств госпитализации Навального. По их словам, Москва должна провести его вплоть до мельчайших деталей, поскольку Навальный играет «выдающуюся роль» на политической арене своей страны.

Оппозиционеру стало плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске. Там Навального госпитализировали в отделение токсикореанимации городской больницы. Он впал в кому, его состояние оценивалось как тяжелое.

Соратники Навального предполагают, что его могли отравить. Однако омские врачи говорили, что не нашли ядов и их следов в организме политика, в связи с чем они не подтвердили, что он пережил отравление.

Помимо этого, российские медики изначально не разрешали транспортировку Навального в Германию, как этого хотела его семья, утверждая, что его состояние нестабильно, однако позже согласились. Самолет для транспортировки политика предоставила немецкая организация Cinema for Peace Foundation. На лечение в берлинскую клинику «Шарите» (Charite) Навального доставили 22 августа.

В клинике заявили, что результаты его анализов указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, но что именно вызвало интоксикацию, немецкие не смогли установить.

Россия запросила у Германии данные о лечении Навального
Политика
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

МВД 27 августа начало проверку из-за госпитализации Навального. При этом соратники политика еще утром 20 августа потребовали, чтобы Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Генпрокуратура сообщила, что провела собственную проверку еще 20 августа, в результате которой не обнаружила признаков уголовного преступления.

Теги: МИД Германии, Алексей Навальный, отравление
Материалы по теме
Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным
Политика
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
Общество
В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter