СМИ узнали о консультациях «Шарите» с лабораторией из дела Скрипалей

Лаборатория Porton Down (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Специалисты берлинской клиники «Шарите», где с 22-го августа находится без сознания Алексей Навальный, обратились за помощью в британскую правительственную лабораторию Porton Down, которая выявила яд «Новичок» в организме Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в марте 2018 года в Солсбери. Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные данные и данные международной команды журналистов-расследователей Bellingcat.

Кроме того, немецкие врачи обратились за консультациями также в мюнхенскую лабораторию фармацевтики и токсикологии Вооруженных сил Германии — Бундесвера. Это засекреченное учреждение, в котором работают «лучшие в Германии знатоки ядов и боевых отравляющих веществ», отмечает издание.

Spiegel также подтвердил свою версию о том, что врачи «Шарите» связывались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.

Материал дополняется.