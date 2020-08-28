В немецкой клинике сообщили о состоянии Навального

Политик находится в стабильном состоянии, симптомы отравления уменьшаются. Однако пока врачи пока не берутся предсказывать возможные долгосрочные последствия для его здоровья

Клиника «Шарите» (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)

Состояние оппозиционера Алексея Навального остается стабильным, говорится в сообщении берлинской клиники «Шарите», поступившем в РБК.

Он все еще находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Симптомы, вызванные отравлением ингибиторами холинэстеразы, уменьшаются, сообщили в клинике.

«Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни. Какие-либо отдаленные последствия тяжелого отравления пациента пока неясны», — заявили в «Шарите».

В больнице также подчеркнули, что лечащие врачи оппозиционера поддерживают тесный контакт с женой Навального Юлией.

Предыдущее заявление о здоровье Навального в «Шарите» сделали 24 августа. Врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество медики при этом не определили.