В немецкой клинике сообщили о состоянии Навального
Состояние оппозиционера Алексея Навального остается стабильным, говорится в сообщении берлинской клиники «Шарите», поступившем в РБК.
Он все еще находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Симптомы, вызванные отравлением ингибиторами холинэстеразы, уменьшаются, сообщили в клинике.
«Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни. Какие-либо отдаленные последствия тяжелого отравления пациента пока неясны», — заявили в «Шарите».
В больнице также подчеркнули, что лечащие врачи оппозиционера поддерживают тесный контакт с женой Навального Юлией.
Предыдущее заявление о здоровье Навального в «Шарите» сделали 24 августа. Врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество медики при этом не определили.