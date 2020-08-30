Мясников поблагодарил спасших жизнь Навальному омских врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к омским коллегам, к которым поступил оппозиционер Алексей Навальный, и поблагодарил их за то, что те спасли жизнь политику. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Все мы знаем, что такое первый час и как важно правильно поставить диагноз и начать правильное лечение», — сказал Мясников.

Он отметил, что «не слышал осуждения или сомнения» в адрес омских врачей со стороны немецких коллег. А все, кто сейчас накинулся с нападками, по его словам, «гневят бога».

«Все под Богом ходим, и каждый может оказаться в ваших руках. Не обращайте внимания, мы вами гордимся», — добавил телеведущий.