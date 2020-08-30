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Отравление Навального ,  
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Мясников поблагодарил спасших жизнь Навальному омских врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к омским коллегам, к которым поступил оппозиционер Алексей Навальный, и поблагодарил их за то, что те спасли жизнь политику. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Все мы знаем, что такое первый час и как важно правильно поставить диагноз и начать правильное лечение», — сказал Мясников.

Он отметил, что «не слышал осуждения или сомнения» в адрес омских врачей со стороны немецких коллег. А все, кто сейчас накинулся с нападками, по его словам, «гневят бога».

«Все под Богом ходим, и каждый может оказаться в ваших руках. Не обращайте внимания, мы вами гордимся», — добавил телеведущий.

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Политика
Алексей Навальный

Ранее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что врачи омской больницы, куда доставили оппозиционера, действовали профессионально. По его словам, Навального «в короткие сроки довели до транспортабельного состояния», а потом еще десять часов продолжали лечить, дожидаясь, «пока выспятся» немецкие пилоты, прилетевшие за политиком.

Алексею Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера из аэропорта увезли в больницу. Он впал в кому. Омские врачи исключили, что Навальный был отравлен. Главврач больницы, куда поступил политик, Александр Мураховский ранее заявлял, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом.

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Берлинская университетская клиника &laquo;Шарите&raquo;, где проходит лечение Алексей Навальный

22 августа Навальный был доставлен на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи заявили, что клинические исследования указывают на отравление. Речь идет о веществе из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Однако что именно вызвало интоксикацию, немецкие врачи установить не смогли. В клинике заявили, что Навальный находится в стабильном состоянии.

Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от России приложить усилия, чтобы расследовать предполагаемое отравление Навального. «Мы ожидаем, что это расследование не станет фиговым листком (в переносном смысле — прикрывать неблаговидные поступки. — РБК)», — сказал Маас.

Теги: Алексей Навальный, отравление
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