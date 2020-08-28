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Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным

Берлинская университетская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный
Берлинская университетская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Германия собирается добиваться большей ясности в ситуации с предполагаемым отравлением Навального. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время своей ежегодной летней пресс-конференции.

«Теперь мы будем пытаться своими силами, которые на самом деле ограничены, добиваться прояснения ситуации. Мы также постараемся, когда у нас будет больше ясности по причинам [случившегося], как это было в случае с господином Скрипалем, выработать общеевропейскую реакцию, а не только реакцию одного государства», — сказала Меркель, добавив, что «это не только проблема Германии» даже если ФРГ согласилась принять Навального.

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Политика
Ангела Меркель

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Теги: Германия, Ангела Меркель, Алексей Навальный
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