Политика , 24 авг, 19:28
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального
Ангела Меркель
Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters.
«Согласно заявлению команды врачей «Шарите», данные клинических исследований указывают на отравление Алексея Навального. <...> Необходимо установить и наказать ответственных», — говорится в сообщении.
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