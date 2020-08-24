Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Ангела Меркель (Фото: Keuenhof / Getty Images)

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters.

«Согласно заявлению команды врачей «Шарите», данные клинических исследований указывают на отравление Алексея Навального. <...> Необходимо установить и наказать ответственных», — говорится в сообщении.

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