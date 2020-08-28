Лукашенко назвал Путина хорошим другом

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Татьяна Зенькович / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает российского коллегу Владимира Путина своим хорошим другом. Об этом он заявил, выступая перед представителями трудового коллектива ООО «Савушкин-Орша», передает БелТА.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Белоруссию. Слушайте, сами защитимся», — сказал Лукашенко, имея в виду заявление Путина 27 августа о создании резерва сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.

Также Лукашенко вновь сообщил о существующей угрозе России с Запада. «Им не Белоруссия нужна. Белоруссия — это трамплин, как обычно, в Россию», — сказал он.

Лукашенко не в первый раз объясняет протесты в стране действиями Запада в отношении России. Ранее он говорил, что в Белоруссии «готовили эту заварушку», чтобы настроить ее против России. Также глава республики неоднократно говорил о планах западных стран захватить Гродненскую область. Накануне в связи с подобным заявлением МИД Польши вызвал посла Белоруссии. После этого белорусский МИД выразил протест в связи «с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела» республики.