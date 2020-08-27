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МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за вмешательства в дела страны

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в республике Марцина Войтеховского. Об этом сообщает пресс-служба белорусского дипведомства на своем сайте.

«Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что в последние дни заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц звучат недружественно и недопустимы в дипломатическом общении двух стран. Кроме того, в ведомстве указали на неэффективность дальнейших попыток давления на республику извне, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности Белоруссии.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Ранее польский МИД вызвал посла республики Владимира Чушева из-за «неоднократных необоснованных обвинений» белорусских властей в адрес Польши.

До этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что не даст Польше присоединить Гродненскую область. По его словам, в Польше об этом уже «в открытую говорят, спят и видят». 

Ранее Лукашенко уже обвинял Запад в планах захватить область. Он уточнил, что эта инициатива исходит от США, а европейские страны им «подыгрывают».

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Позже, 23 августа, глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что Польша не намерена нарушать территориальную целостность республики. Он добавил, что польских властей удивляет тот факт, что в Белоруссии появляются такие предположения.

Теги: МИД Белоруссии, Польша, Александр Лукашенко
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