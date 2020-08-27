МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за вмешательства в дела страны

До этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что не даст Польше присоединить Гродненскую область. По его словам, в Польше об этом уже «в открытую говорят, спят и видят».

Ранее Лукашенко уже обвинял Запад в планах захватить область. Он уточнил, что эта инициатива исходит от США, а европейские страны им «подыгрывают».

Позже, 23 августа, глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что Польша не намерена нарушать территориальную целостность республики. Он добавил, что польских властей удивляет тот факт, что в Белоруссии появляются такие предположения.