МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за вмешательства в дела страны
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в республике Марцина Войтеховского. Об этом сообщает пресс-служба белорусского дипведомства на своем сайте.
«Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь», — сказано в сообщении.
В МИД отметили, что в последние дни заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц звучат недружественно и недопустимы в дипломатическом общении двух стран. Кроме того, в ведомстве указали на неэффективность дальнейших попыток давления на республику извне, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности Белоруссии.
Ранее польский МИД вызвал посла республики Владимира Чушева из-за «неоднократных необоснованных обвинений» белорусских властей в адрес Польши.