МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия отвергает обвинения со стороны Германии в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на Бундестаг ФРГ в 2015 году», — сказала она.

По ее словам, власти Германии, предъявляя обвинения, ссылаются на «надежные свидетельства», якобы полученные от американских спецслужб, о том, что российские госструктуры имеют отношения к хакерским атакам.

Непредъявление этих доказательств будет трактоваться в Москве как необоснованное обвинение России, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.