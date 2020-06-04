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МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия отвергает обвинения со стороны Германии в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на Бундестаг ФРГ в 2015 году», — сказала она.

По ее словам, власти Германии, предъявляя обвинения, ссылаются на «надежные свидетельства», якобы полученные от американских спецслужб, о том, что российские госструктуры имеют отношения к хакерским атакам.

Непредъявление этих доказательств будет трактоваться в Москве как необоснованное обвинение России, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
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Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Материал дополняется

Теги: МИД, обвинения, кибератака, бундестаг
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