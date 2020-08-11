МИД ФРГ назвал сроки введения санкций за кибератаки на Бундестаг

Хайко Маас (Фото: Petros Giannakouris / AP)

Евросоюз продолжит вводить санкции против организаторов и исполнителей кибератаки на Бундестаг в 2015 году. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в интервью «Интерфаксу».

«В конце мая мы в рамках ЕС внесли предложения о санкциях в отношении ответственных за кибератаку на Бундестаг. Как и в случае первого пакета санкций, это предложение теперь пройдет процедуру, предусмотренную в ЕС. Это наше предложение широко поддерживается нашими партнерами, поэтому я ожидаю, что после летнего перерыва процесс будет быстро продвигаться вперед», — заявил Маас.

В мае 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о веских доказательствах причастности России к «возмутительной» кибератаке на системы немецкого парламента в 2015 году.

«Я отношусь к этим вещам очень серьезно», — заявила она, отвечая на вопросы парламентариев. По словам Меркель, эта атака была частью стратегии гибридной войны, к которой также относятся искажение фактов и дезориентация. «Это не просто совпадение, это стратегия», — подчеркнула канцлер.

Меркель произнесла свою речь 13 мая, а 28 мая МИД ФРГ вызвал российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина.