В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета Бундестага увидел в действиях США угрозы городу и земле, на территории которых расположен порт. Сенаторы США потребовали от оператора порта прекратить поддержку «Северного потока-2» и пригрозили санкциями

Глава комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2». Об этом говорится в заявлении Эрнста на его сайте.

«Это письмо (которое сенаторы отправили оператору порта. — РБК) невозможно превзойти по дерзости», — заявил Эрнст.

В порту хранятся трубы для строительства газопровода, также в нем стоят два судна, способные завершить проект — трубоукладчик «Академик Черский» и самоходная баржа «Фортуна» (ее арендатор заявил, что судно не будет участвовать в достройке «Северного потока-2»).

Эрнст отметил, что угрозы порту равнозначны угрозам городу Засниц, где он находится, и земле Мекленбург-Передняя Померания, на территории которой располагается город. По словам Эрнста, городу принадлежит 90% порта, а земле — 10%.